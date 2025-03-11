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В Донецкой области двое детей погибли из-за российских обстрелов

Донецкая область, Вторник 11 марта 2025 18:38
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В Донецкой области двое детей погибли из-за российских обстрелов Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. В селе Ровно сегодня, 11 марта, погибли двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

"Вечером враг обстрелял из артиллерии Ровно Мирноградской общины. Погибли два брата 11 и 13 лет", - написал Филашкин.

Фото: последствия российских обстрелов Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)

По его словам, в результате российского удара ранения получил 14-летний парень. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Глава ОВА отметил, что трех детей еще в августе-сентябре прошлого года эвакуировали в Днепропетровскую область. Но они вернулись домой.

"Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", - добавил он.

Также сегодня оккупанты ударили дронами по гражданским автомобилям между Покровском и Родинским. Один человек погиб, двое - получили ранения. При этом в Северске из-за обстрелов погибли трое человек, еще трое - получили ранения. В Константиновке еще один раненый.

Удар по Полтаве

Напомним, в начале февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве. В результате этого было много погибших.

В частности, среди погибших были два ребенка. Также дети были и в числе пострадавших из-за российской атаки.

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