ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області двоє чоловіків намагалися розібрати артснаряд: один із них загинув

Донецька область, Понеділок 12 лютого 2024 23:07
UA EN RU
У Донецькій області двоє чоловіків намагалися розібрати артснаряд: один із них загинув Фото: у Донецькій області двоє чоловіків намагалися розібрати артснаряд, один із них загигув (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Краматорському районі Донецької області двоє чоловіків намагалися розібрати артилерійський снаряд. Вибухонебезпечний предмет здетонував, внаслідок чого один чоловік загинув, інший - поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"До Служби порятунку повідомили, що біля села Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета від отриманих поранень помер на місці чоловік 1993 року народження", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. В результаті вибуху один чоловік загинув, інший в стані середньої тяжкості був госпіталізований до лікарні у Костянтинівці.

Не перший випадок

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області чоловік приніс додому боєприпас та намагався його розібрати за допомогою сокири. Від вибуху снаряда він загинув на місці.

А у жовтні минулого року у Сумській області підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі власного будинку. Він загинув внаслідок детонації - отримав травми рук та тіла, які були несумісні з життям.

Також влітку в Харківській області вибухнув боєприпас, через що поранення отримав 13-річний підліток. Йому відірвало пальці лівої руки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ДСНС
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги