У Донецькій області дрон атакував будівлю з рятувальниками: четверо поранених

Так, в ніч на 21 лютого ворог вкотре завдав ударів по Покровському району.

"Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото з місця обстрілу рятувальників у Донецькій області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріли Донецької області

Через обстріли Донецької області на ранок 21 лютого загинула одна людина. Окупанти атакували село Костянтинівка Покровського району. Крім того, ще 9 людей отримали поранення: 7 - у Краматорську, двоє - у Добропіллі.

Нагадаємо, 20 лютого у Краматорську прогриміли два вибухи. Повідомлялося про ушкоджену інфраструктуру, місцева влада попереджала про проблеми з водою. Спочатку було відомо про трьох поранених. Пізніше у прокуратурі уточнили інформацію, додавши, що постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Вже на зараз відомо про 7 поранених. Також під завалами може бути людина.

Крім того, двоє жінок були поранені під час атаки дронів-камікадзе по місту Добропілля Донецької області. БПЛА атакували житловий сектор міста.