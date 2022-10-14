UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали шестеро цивільних

Фото: у Донецькій області вчора внаслідок обстрілів постраждали 6 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Минулої доби поранення отримали шестеро жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Він зазначив, що вчора правоохоронці виявили у звільненому Лимані та Яковлівці тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше.

Всього з початку повномасштабної війни у Донецькій області загинули щонайменше 994 особи, поранення отримали 2396 людей. Кириленко підкреслив, що вказані дані не містять інформації про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область дронами та важкою артилерією. Є щонайменше один постраждалий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України