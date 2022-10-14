У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали шестеро цивільних

Ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Минулої доби поранення отримали шестеро жителів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
Він зазначив, що вчора правоохоронці виявили у звільненому Лимані та Яковлівці тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше.
Всього з початку повномасштабної війни у Донецькій області загинули щонайменше 994 особи, поранення отримали 2396 людей. Кириленко підкреслив, що вказані дані не містять інформації про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область дронами та важкою артилерією. Є щонайменше один постраждалий.
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