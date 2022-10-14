В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали шестеро гражданских

Вражеские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. За прошедшие сутки ранения получили шесть жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Он отметил, что вчера правоохранители обнаружили в освобожденном Лимане и Яковловке тела четырех гражданских, погибших ранее.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли по меньшей мере 994 человека, ранения получили 2396 человек. Кириленко подчеркнул, что указанные данные не содержат информации о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область дронами и тяжелой артиллерией. Есть по меньшей мере один пострадавший.
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