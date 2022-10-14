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В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали шестеро гражданских

Фото: в Донецкой области вчера в результате обстрелов пострадали 6 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. За прошедшие сутки ранения получили шесть жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Он отметил, что вчера правоохранители обнаружили в освобожденном Лимане и Яковловке тела четырех гражданских, погибших ранее.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли по меньшей мере 994 человека, ранения получили 2396 человек. Кириленко подчеркнул, что указанные данные не содержат информации о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область дронами и тяжелой артиллерией. Есть по меньшей мере один пострадавший.

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