Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область з дронів та "Градів": фото наслідків

Російська війська в ніч на 14 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти застосовували дрони-камікадзе, "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Бійці оперативного командування "Схід" вночі збили чотири дрони-камікадзе у над Дніпровським та Нікопольським районами.

Проте ворог обстріляв Межівську громаду, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство та оселі людей. Поранення отримав 51-річний чоловік, він у лікарні.

Нікопольський район російські окупаційні війська, крім важкої зброї, атакували ще й дронами. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Фото: окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)