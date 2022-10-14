ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали шестеро цивільних

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 14 жовтня 2022 09:05
У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали шестеро цивільних Фото: у Донецькій області вчора внаслідок обстрілів постраждали 6 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Минулої доби поранення отримали шестеро жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Він зазначив, що вчора правоохоронці виявили у звільненому Лимані та Яковлівці тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше.

Всього з початку повномасштабної війни у Донецькій області загинули щонайменше 994 особи, поранення отримали 2396 людей. Кириленко підкреслив, що вказані дані не містять інформації про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область дронами та важкою артилерією. Є щонайменше один постраждалий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ