У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали шестеро цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Він зазначив, що вчора правоохоронці виявили у звільненому Лимані та Яковлівці тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше.

Всього з початку повномасштабної війни у Донецькій області загинули щонайменше 994 особи, поранення отримали 2396 людей. Кириленко підкреслив, що вказані дані не містять інформації про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.