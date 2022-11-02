ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли четыре человека

Новина українською →
Донецкая область, Среда 02 ноября 2022 08:55
В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли четыре человека Фото: оккупанты за сутки убили 4 жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 1 ноября, продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий россиян погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты убили двух человек в Торском, а также жителя Бахмута и Колодцев. Кроме того, в результате ударов россиян 10 человек получили ранения.

Вчера специалисты обнаружили еще 5 тел гражданских, погибших во время оккупации села Рубцы.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1143 человека, а 2513 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации об жертвах в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что сегодня ночью оккупанты ударили по Никопольскому району дронами-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Донбасс Война в Украине Война России против Украины
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС