В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли четыре человека
Российская армия вчера, 1 ноября, продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий россиян погибли четверо гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его словам, оккупанты убили двух человек в Торском, а также жителя Бахмута и Колодцев. Кроме того, в результате ударов россиян 10 человек получили ранения.
Вчера специалисты обнаружили еще 5 тел гражданских, погибших во время оккупации села Рубцы.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1143 человека, а 2513 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации об жертвах в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что сегодня ночью оккупанты ударили по Никопольскому району дронами-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.