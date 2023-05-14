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У Донецькій області через обстріли окупантів загинуло 7 осіб

Фото: у Донецькій області за добу загинуло 7 осіб (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак окупантів загинули 7 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За минулу добу через російські обстріли загинули двоє жителів Костянтинівки та п'ятеро жителів фронтової Авдіївки. Крім того, ще 16 осіб отримали поранення через дії загарбників.

Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей.

Пізніше у Донецькій ОВА повідомили, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки зросла до 11 осіб.

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