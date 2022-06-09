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Донецкие боевики "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов

Фото: донецкие боевики "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

"Суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне нашей страны, к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Боевики планируют казнить:

  • двух граждан Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера;
  • гражданина Марокко Саадуна Брагима.

Как отмечает российское издание, иностранные бойцы якобы "признали" себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти". Аслина также обвинили в "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности".

Следует отметить, что иностранные бойцы являются военнопленными. Казнь военнопленных, является военным преступлением, нарушающим Женевскую конвенцию.

Что известно о британских бойцах?

  • Эйден Аслин:

28-летний Эйден Аслин родом из Ньюарка в Ноттингемшире. Он приехал в Николаев в 2018 году и стал морским пехотинцем в армии ВСУ. В том же году он женился на украинке.

Ранее мужчина работал в доме по уходу за больными и воевал в составе курдских вооруженных формирований в Сирии против "Исламского государства".

  • Шон Пиннер:

48-летний британец родом из Бедфордшира. Он был "уважаемым" солдатом британской армии до того, как переехал в Украину четыре года назад. Пиннер переехал, чтобы поделиться своим военным опытом с нашими бойцами.

"Шон наслаждался украинским образом жизни и считал Украину своей приемной страной за последние четыре года. За это время он встретил свою украинскую жену, которая уделяет большое внимание гуманитарным потребностям страны", - отметили в семье Шона.

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