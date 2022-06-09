Донецькі бойовики "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців

Бойовики планують стратити:

двох громадян Британії Ейдена Асліна й Шона Піннера;

громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

Як відзначає російське видання, іноземні бійці нібито "визнали" себе винними у "діях, що спрямовані на насильницьке захоплення влади". Асліна також звинуватили й у "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Варто відзначити, що іноземні бійці є військовополоненими. Страта військовополонених, є воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.

Що відомо про британських бійців?

Ейден Аслін:

28-річний Ейден Аслін родом із Ньюарку в Ноттінгемширі. Він приїхав до Миколаєва в 2018 році й став морським піхотинцем в армії ЗСУ. В тому ж році він одружився з українкою.

Раніше чоловік працював у будинку із догляду за хворими й воював у складі курдських збройних формувань у Сирії проти "Ісламської держави".

Шон Піннер:

48-річний британець родом із Бедфордшира. Він був “шановним” солдатом британської армії до того, як переїхав до України чотири роки тому. Чоловік переїхав, аби поділитися своїм військовим досвідом з наими бійцями.

"Шон насолоджувався українським способом життя та вважав Україну своєю приймальною країною протягом останніх чотирьох років. За цей час він зустрів свою українську дружину, яка приділяє велику увагу гуманітарним потребам країни", - відзначили у родині Шона.