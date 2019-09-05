В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший

В Калининском районе Донецка, подконтрольного сепаратистам "ДНР", произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник "полиции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел около 14:00 во время уборки мусора возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк". По данным сепаратистских СМИ, сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет и вызвал "полицию".

"Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

Сотрудник "полиции" получил травму руки. Место взрыва оцеплено специальной лентой, там работают сотрудники "силовых структур" и "МЧС". В непосредственной близости от места взрыва находятся школа и детский сад.

Напомним, 4 сентября на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк. Отметим, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями.

Как сообщало ранее РБК-Украина, утром 5 сентября на востоке Кабула произошел мощный взрыв. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом центре афганской столицы, где также находится посольство Соединенных Штатов Америки. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Позже стало известно, что в больницу доставили тела 5 жертв взрыва в дипломатическом районе Кабула. Тогда также сообщалось о минимум 25 пострадавших в результате теракта. Представитель больницы сообщила, что среди жертв и пострадавших есть гражданские.