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Взрыв в Кабуле: 5 погибших и десятки пострадавших

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 12:01
Взрыв в Кабуле: 5 погибших и десятки пострадавших
Фото: пострадавший от взрыва в Кабуле (Reuters)

В больницу поступили 25 пострадавших

В результате теракта в Кабуле, который произошел утром 5 сентября в дипломатическом центре афганской столицы, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам генерального менеджера больницы, которая находится неподалеку от места взрыва, Фариды Ахмад Карими, в учреждение были доставлены 5 тел погибших, а также 25 пострадавших. Он отметил, что среди погибших и пострадавших есть гражданские.

"Среди погибших и пострадавших есть и гражданские лица, и сотрудники службы безопасности. Пятеро пострадавших - женщины", - сообщила менеджер больницы.

Как передает агентство Reuters, ответственность за взрыв взяла на себя радикальная организация "Талибан", которая действует в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 сентября на востоке Кабула произошел мощный взрыв. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом центре афганской столицы, где также находится посольство Соединенных Штатов Америки.

РБК-Украина писало, что 2 сентября в Кабуле произошло два мощных взрыва вблизи комплекса, который используется сотрудниками международных организаций. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 пострадали.

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Новости Украины АфганистанКабулТерактВзрыв
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