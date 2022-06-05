В Донецке после обстрелов не работает российское телевидение

После недавних обстрелов в Донецке и на теритроии оккупированной части области прекратило работу российское телевидение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Телевидение нет из-за повреждения обстрелом, который вновь устроили сами окпанти, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "мирных жителей". Такой выстрел себе уже не в ногу, а аккуратно в мозг российско-донецкой пропаганды. Была пропаганда и нет пропаганды", - написал Андрющенко.
Напомним, вечером 4 июня 2022 года центральная часть оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу. В городе вспыхнули масштабные пожары.
Наряду с этим, Роскомнадзор заблокировал государственную платформу сбора средств для Украины United24 и ряд СМИ.
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