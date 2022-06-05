В Донецьку після обстрілів не працює пропагандистське телебачення

Після недавніх обстрілів у Донецьку та на теритроії окупованої частини області припинило роботу пропагандистське телебачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окпанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах "мирних мешканців". Такий собі постріл вже не в ногу, а аккуратно в мозок російсько-донецької пропаганди. Була пропаганда і нема пропаганди", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, увечері 4 червня 2022 року центральна частина окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. У місті спалахнули масштабні пожежі.
Поряд з цим, роскомнагляд заблокував державну платформу збору коштів для України United24 та низку ЗМІ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.