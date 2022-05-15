В Донецке местные бунтуют против мобилизации. Требуют встречи с родными

В Донецке сейчас происходит глобальный бунт родных против мобилизации. В связи с этим с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В Донецке глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня в "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и еще с мегабюрократичною процедурой", - написал Андрющенко.
Напомним, в течение этих суток российские военные ведут интенсивный обстрел Донецкой области. Этой ночью пытались прорваться на авдеевском направлении.
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