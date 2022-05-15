Сегодня пытались прорваться возле Авдеевки, - Кириленко о ситуации на фронте

В течение этих суток российские военные ведут интенсивный обстрел Донецкой области. Этой ночью пытались прорваться на авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"Враг продолжает обстреливать все жилые кварталы как по линии фронта так и отдаленные. Сегодня много раненых. Ночью попытались прорваться на авдеевском направлении, но ВСУ отбили атаку", - сообщил руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко сообщил, за 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения.

Он добавил, что сейчас Донецкая ОВА координирует работу с луганскими коллегами и командованием ООС, чтобы остановить и разбить врага.