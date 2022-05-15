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Сегодня пытались прорваться возле Авдеевки, - Кириленко о ситуации на фронте

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 20:37
Сегодня пытались прорваться возле Авдеевки, - Кириленко о ситуации на фронте Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение этих суток российские военные ведут интенсивный обстрел Донецкой области. Этой ночью пытались прорваться на авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Враг продолжает обстреливать все жилые кварталы как по линии фронта так и отдаленные. Сегодня много раненых. Ночью попытались прорваться на авдеевском направлении, но ВСУ отбили атаку", - сообщил руководитель Донецкой ОВА.

Кириленко сообщил, за 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения.

Он добавил, что сейчас Донецкая ОВА координирует работу с луганскими коллегами и командованием ООС, чтобы остановить и разбить врага.

Напомним, вражеские войска несмотря на потери не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

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