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В Донецьку місцеві бунтують проти мобілізації. Вимагають зустрічі з рідними

Фото: мобілізація в ДНР (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Донецьку наразі відбувається глобальний бунт рідних проти мобілізації. У зв’язку з цим із завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, упродовжу цієї доби російські військові ведуть інтенсивний обстріл Донецької області. Цієї ночі намагалися прорватися на авдіївському напрямку.

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