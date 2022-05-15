ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецке местные бунтуют против мобилизации. Требуют встречи с родными

Новина українською →
Донецк, Воскресенье 15 мая 2022 21:49
В Донецке местные бунтуют против мобилизации. Требуют встречи с родными Фото: мобилизация в ДНР (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Донецке сейчас происходит глобальный бунт родных против мобилизации. В связи с этим с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Донецке глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня в "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и еще с мегабюрократичною процедурой", - написал Андрющенко.

Напомним, в течение этих суток российские военные ведут интенсивный обстрел Донецкой области. Этой ночью пытались прорваться на авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС