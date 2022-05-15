В Донецьку місцеві бунтують проти мобілізації. Вимагають зустрічі з рідними
В Донецьку наразі відбувається глобальний бунт рідних проти мобілізації. У зв’язку з цим із завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, упродовжу цієї доби російські військові ведуть інтенсивний обстріл Донецької області. Цієї ночі намагалися прорватися на авдіївському напрямку.
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