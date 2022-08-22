В Донецке горит база российского батальона "Пятнашка" (видео)

"Именно сейчас в окрестностях Донецка опять - то ли кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба" - пылает база знаменитой "Пятнашки" - интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах публикуют кадры взрывов на территории базы боевиков.

Как известно, батальон "Пятнашка" - это незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов, которые воевали на стороне российских боевиков в Луганской области.