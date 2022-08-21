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Раскол между псевдореспубликами? Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области

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Донбасс, Воскресенье 21 августа 2022 13:31
Раскол между псевдореспубликами? Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области Фото: боевики " ЛНР "не хотят воевать за" ДНР " (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевики так называемой "ЛНР" отказываются воевать на территории Донецкой области. Поэтому России все труднее проводить "скрытую мобилизацию" в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

В СНБО объяснили, что существует условное разделение между боевиками на "донецких" и "луганских". Последние считают, что их воинский долг уже выполнен, поэтому не хотят воевать за так называемую "ДНР".

С аналогичной мотивацией боевики ОРДО устроили бунт и отказались воевать за "ЛНР".

Вторая причина массовых отказов - это значительные потери. "Добровольцы" с оккупированных территорий Донбасса убедились, что Россия использует их как "пушечное мясо". Их отправляют на передовую для раскрытия украинских позиций. За ними идут штурмовики российской армии.

При этом за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают значительно меньшие компенсации, чем за гибель российского солдата.

"Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, россияне на оккупированных территориях Донбасса дают по 60 тысяч рублей за информацию о мужчинах.

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