У Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка" (відео)

"Саме зараз в околицях Донецька знову - чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба" - палає база знаменитої "П'ятнашки" - інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 - х. Знищена модна техніка", - написав він.

У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.

Як відомо, батальйон "П'ятнашка" - це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, які воювали на боці російських бойовиків в Луганській області.