У Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка" (відео)

На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Саме зараз в околицях Донецька знову - чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба" - палає база знаменитої "П'ятнашки" - інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 - х. Знищена модна техніка", - написав він.
У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.
Як відомо, батальйон "П'ятнашка" - це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, які воювали на боці російських бойовиків в Луганській області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики так званої "ЛНР" відмовляються воювати на території Донецької області. Тому Росії все важче проводити "приховану мобілізацію" в ОРДЛО.
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