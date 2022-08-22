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У Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка" (відео)

Фото: у Донецьку горить база російського батальйону "П'ятнашка" (скрін відео: t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Саме зараз в околицях Донецька знову - чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба" - палає база знаменитої "П'ятнашки" - інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 - х. Знищена модна техніка", - написав він.

У той же час в місцевих Telegram-каналах публікують кадри вибухів на території бази бойовиків.

Як відомо, батальйон "П'ятнашка" - це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, які воювали на боці російських бойовиків в Луганській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики так званої "ЛНР" відмовляються воювати на території Донецької області. Тому Росії все важче проводити "приховану мобілізацію" в ОРДЛО.

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