Донецкая тюрьма "Изоляция": в деле о пытках уже 15 подозреваемых

Украинские правоохранители в деле о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" заочно объявили о подозрении еще двум представителям незаконных вооруженных формирований РФ. Таким образом число фигурантов выросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

"Донецкая областная прокуратура разоблачила и заочно сообщила о подозрении двум представителям незаконных вооруженных формирований РФ - руководителю и организатору подпольной тюрьмы "Изоляция", - отмечается в сообщении.

Они обвиняются в участии в НЗФ РФ, торговле людьми, создании преступной организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно - в жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, ранее служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций" так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.

Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые придерживаются активно проукраинской позиции.

"Вместе с подчиненными, участниками НЗФ РФ, они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Там также отметили, что в настоящее время разоблачены главные руководители подпольной тюрьмы "Изоляция" и основные исполнители преступлений, которые там совершались.

В общем в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории подпольной тюрьмы 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.