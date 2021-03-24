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В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 15:44
В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска Фото: Матильда Богнер (facebook com DonbassSOS)
Автор: Анастасия Рокитна

В Организации Объединенных Наций (ООН) назвали главные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ.

Об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в эфире телеканала "Дом".

Также проблемой является то, что боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях.

"Это вызывает серьезную тревогу, поскольку возможность присутствия независимых наблюдателей и регулярные проверки мест лишения свободы - это один из основных инструментов, позволяющих снизить уровень насилия в таких местах", - рассказала она.

Напомним, США призвали Россию допустить представителей ООН и ОБСЕ на Донбасс.

Ранее США в ООН заявили, что за семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации и призвали прекратить репрессии.

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