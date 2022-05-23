Донецкая и Луганская области остались без газа. Восстановление невозможно из-за обстрелов

Из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.
"23 мая в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена", - говорится в сообщении.
Как поясняют в компании, поврежденный участок газопровода удалось локализовать, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий.
"Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", – добавляют в пресс-службе.
Напомним, 11 мая специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
Ранее жителей Краматорска и всей Донецкой области призвали подготовиться к возможному отключению газа и приобрести электроплиты.