RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Донецька та Луганська області залишились без газу. Відновлення неможливе через обстріли

Фото: Донецька та Луганська області залишилися без газу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Через це довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в компанії, наразі пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу неможливе через активні бойові дії.

"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, 11 травня фахівці ОГТСУ зафіксували перекриття кранів у районі Новопсков на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

Раніше жителів Краматорська та всієї Донецької області закликали підготуватися до можливого відключення газу та придбати електроплити.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасДонецька областьГаз