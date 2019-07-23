В Донецк прибыли российские группы снайперов

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центра операции Объединенных сил.

В ООС добавили, что установленые Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, которая контролируется правительством Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска используют гражданские объекты на Донбассе для сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения. По данным Главного управления разведки, боевики в гражданских складских помещениях и хранилищах размещают самоходные артиллерийские установки, склады артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".