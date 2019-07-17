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Боевики размещают вооружения в гражданских объектах, - разведка

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 14:07
Боевики размещают вооружения в гражданских объектах, - разведка
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Боевики оборудуют огневые позиции на гражданских объектах

Российско-оккупационные войска используют гражданские объекты на Донбассе для сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки, боевики в гражданских складских помещениях и хранилищах размещают самоходные артиллерийские установки, склады артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, разведка выявила, что российские наемники организовывают огневые позиции и размещают личный состав в административных зданиях, не функционирующих школах, детских садах и домах местных жителей.

Напомним, ранее разведка сообщала, что Российская Федерация перебрасывает на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей дополнительные снайперские подразделения. Отмечалось, что российские снайперы вооружены винтовками иностранного производства.

РБК-Украина писало, что в четверг, 11 июля, пророссийские боевики из артиллерийских систем 122-го калибра обстреляли населенный пункт Луково в Донецкой области. В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, в том числе жилые дома.

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