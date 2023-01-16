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Донецьк потрапив під потужний обстріл: є руйнування та поранені

Фото: Донецьк потрапив під потужний обстріл (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Донецьку вранці 16 січня пролунали сильні вибухи. Під обстріл потрапив Калінінський район, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Повідомляється, що кілька снарядів потрапили до будівлі супермаркету Авоська на проспекті Ілліча, 82 та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО.

За даними окупантів, внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Місцеві Telegram-канали показали кадри з місця "прильотів".

Фото: наслідки обстрілу Донецька 16 січня (Telegram)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області. Минулої доби в результаті обстрілів поранення отримали 7 мирних жителів.

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