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Донецк попал под мощный обстрел: есть разрушения и раненые

Фото: Донецк попал под мощный обстрел (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Донецке утром 16 января прогремели мощные взрывы. Под обстрел попал Калининский район, вследствие чего есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что несколько снарядов попали в здание супермаркета Авоська на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.

По данным оккупантов, в результате обстрела пострадали три человека.

Местные Telegram-каналы показали кадры с места "прилетов".

Фото: последствия обстрела Донецка 16 января (Telegram)

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.

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