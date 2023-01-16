Донецк попал под мощный обстрел: есть разрушения и раненые

Сообщается, что несколько снарядов попали в здание супермаркета Авоська на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.

По данным оккупантов, в результате обстрела пострадали три человека.

Местные Telegram-каналы показали кадры с места "прилетов".

Фото: последствия обстрела Донецка 16 января (Telegram)