Донецьк потрапив під потужний обстріл: є руйнування та поранені

В окупованому Донецьку вранці 16 січня пролунали сильні вибухи. Під обстріл потрапив Калінінський район, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Повідомляється, що кілька снарядів потрапили до будівлі супермаркету Авоська на проспекті Ілліча, 82 та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждали житловий будинок та будівля СТО. За даними окупантів, внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Місцеві Telegram-канали показали кадри з місця "прильотів". Фото: наслідки обстрілу Донецька 16 січня (Telegram)