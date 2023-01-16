Донецк попал под мощный обстрел: есть разрушения и раненые
В оккупированном Донецке утром 16 января прогремели мощные взрывы. Под обстрел попал Калининский район, вследствие чего есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Сообщается, что несколько снарядов попали в здание супермаркета Авоська на проспекте Ильича, 82 и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадали жилой дом и здание СТО.
По данным оккупантов, в результате обстрела пострадали три человека.
Местные Telegram-каналы показали кадры с места "прилетов".
Фото: последствия обстрела Донецка 16 января (Telegram)
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.
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