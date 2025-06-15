На Донеччині загострення: РФ штурмує одразу два напрямки, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті за минулу добу, 14 червня, сталося 203 бойових зіткнення. Найбільше ворог наступає на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт російських загарбників.

Крім того, за останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили у боях проти України ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони та 89 одиниць автотехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.