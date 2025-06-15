В Донецкой области обострение: РФ штурмует сразу два направления, - ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте за минувшие сутки, 14 июня, произошло 203 боевых столкновения. Больше всего враг наступает на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.

Кроме того, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники.

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