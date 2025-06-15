В Донецкой области обострение: РФ штурмует сразу два направления, - ОСУВ "Хортица"

Ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается сложной. По данным ОСУВ "Хортица", российские войска продолжают активные штурмовые действия на ряде участков фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск (ОСУВ) "Хортица".
В частности, враг атаковал укрепления ВСУ возле Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и непосредственно в самом Торецке.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения снижения тактического положения", - говорится в официальной сводке ОСУВ "Хортица".
На направлении продолжаются стабилизационные бои, украинские подразделения осуществляют контрдействия для выравнивания линии фронта и сдерживания дальнейшего продвижения противника.
Напомним, что на фронте за минувшие сутки, 14 июня, произошло 203 боевых столкновения. Больше всего враг наступает на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.
Кроме того, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники.
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