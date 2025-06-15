На Донеччині загострення: РФ штурмує одразу два напрямки, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною. За даними ОСУВ "Хортиця", російські війська продовжують активні штурмові дії на низці ділянок фронту.

На напрямку тривають стабілізаційні бої, українські підрозділи здійснюють контрдії для вирівнювання лінії фронту та стримування подальшого просування противника.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення зниження тактичного положення", - йдеться в офіційному зведенні ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті за минулу добу, 14 червня, сталося 203 бойових зіткнення. Найбільше ворог наступає на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт російських загарбників.

Крім того, за останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили у боях проти України ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони та 89 одиниць автотехніки.

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