В Донецкой области обострение: РФ штурмует сразу два направления, - ОСУВ "Хортица"

Ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается сложной. По данным ОСУВ "Хортица", российские войска продолжают активные штурмовые действия на ряде участков фронта.

На направлении продолжаются стабилизационные бои, украинские подразделения осуществляют контрдействия для выравнивания линии фронта и сдерживания дальнейшего продвижения противника.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения снижения тактического положения", - говорится в официальной сводке ОСУВ "Хортица".

В частности, враг атаковал укрепления ВСУ возле Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и непосредственно в самом Торецке.

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте за минувшие сутки, 14 июня, произошло 203 боевых столкновения. Больше всего враг наступает на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.

Кроме того, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники.

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