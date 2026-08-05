На Донеччині загинув керівник "Плацдарму" Олексій Юков, який шукав загиблих у війні

"Мій чоловік загинув", - написала дружина Юкова.

Трагічний інцидент стався 5 серпня 2026 року. Автомобіль, у якому перебував керівник пошукового загону, підірвався на міні в Лиманській громаді, коли команда поверталася після виконання чергового завдання з евакуації.

Що відомо про Олексія Юкова

Олексій Юков народився у Слов'янську Донецької області. Справі пошуку та вивезення тіл загиблих він присвятив більшу частину свого життя, розпочавши цю діяльність ще у 13-річному віці.

До 2014 року він займався пошуком останків воїнів, які загинули під час Другої світової війни. З початком російсько-української війни продовжив місію, вивозячи тіла як військовослужбовців, так і цивільних громадян.

Група "Плацдарм" стала першою в Україні, яка працювала безпосередньо на лінії фронту, на місцях боїв та одразу після обстрілів.

Зокрема, ще у 2014 році Юков особисто вивозив полеглих українських захисників із поля бою під Іловайськом. Крім того, загін забирав з місць боїв і тіла російських солдатів, яких надалі передавали для проведення обмінів.

Пошуковець завжди наголошував, що ця робота була для нього головним покликанням та справою честі.

"Для мене справа честі - повертати душі, які були втрачені на цих проклятих війнах. Це почалось в 13 років для мене особисто. Думаю, душі хочуть повернутись додому і вони роблять все для того, щоб туди повернутись", - зазначав Олексій Юков.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії команда "Плацдарму" під керівництвом Юкова виявила та евакуювала близько двох тисяч полеглих українських воїнів і загиблих цивільних.