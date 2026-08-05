На Донетчине погиб руководитель "Плацдарма" Алексей Юков, который искал погибших в войне

"Мой муж погиб", - написала супруга Юкова.

Трагический инцидент произошел 5 августа 2026 года. Автомобиль, в котором находился руководитель поискового отряда, взорвался на мине в Лиманской громаде, когда команда возвращалась после выполнения очередного задания по эвакуации.

Что известно об Алексее Юкове

Алексей Юков родился в Славянске в Донецкой области. Делу поиска и вывоза тел погибших он посвятил большую часть своей жизни, начав эту деятельность еще в 13-летнем возрасте.

До 2014 года он занимался поиском останков воинов, погибших во время Второй мировой войны. С началом русско-украинской войны продолжил миссию, вывозя тела как военнослужащих, так и гражданских.

Группа "Плацдарм" стала первой в Украине, работавшей непосредственно на линии фронта, на местах боев и сразу после обстрелов.

В частности, еще в 2014 году Юков лично вывозил павших украинских защитников с поля боя под Иловайском. Кроме того, отряд забирал с мест сражений и тела российских солдат, которых в дальнейшем передавали для проведения обменов.

Поисковик всегда подчеркивал, что эта работа была для него главным призванием и делом чести.

"Для меня дело чести - возвращать души, которые были потеряны на этих проклятых войнах. Это началось в 13 лет для меня лично. Думаю, души хотят вернуться домой и они делают все для того, чтобы туда вернуться", - отмечал Алексей Юков.

Всего с начала полномасштабного вторжения России команда "Плацдарма" под руководством Юкова обнаружила и эвакуировала около двух тысяч павших украинских воинов и погибших гражданских.