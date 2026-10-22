На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей

За словами очільника ОВА, безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей.

Влада наголошує, що залишатися в містах із дітьми - це невиправданий ризик.

"Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", - закликав Філашкін.

До евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС.

Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України. Головним пріоритетом залишається збереження життя дітей.