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На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей

15:16 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: примусова евакуація дітей на Донеччині (Getty Images)

Примусову евакуацію сімей із дітьми розширили на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами очільника ОВА, безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей.

Влада наголошує, що залишатися в містах із дітьми - це невиправданий ризик.

"Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", - закликав Філашкін.

До евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС.

Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України. Головним пріоритетом залишається збереження життя дітей.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2026 року в Краматорську розширили зону обовʼязкової евакуації дітей у примусовий спосіб із деяких територій міста.

Крім того, 25 вересня 2026 року примусову евакуацію родин з дітьми розширили ще у двох громадах Донецької області - окремих населених пунктах Святогірської та Слов'янської громад.

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