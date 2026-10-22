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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

15:16 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук

Принудительная эвакуация семей с детьми была расширена на все населенные пункты Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам главы ОВА, ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Российские войска ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, нанося удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам скопления людей.

Власти подчеркивают, что оставаться в городах с детьми - это неоправданный риск.

"Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар произойдет рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас", - призвал Филашкин.

К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС.

По прибытии в транзитный пункт семьям помогут с последующим переездом в более безопасные регионы Украины. Главным приоритетом остается сохранение жизни детей.

Напомним, что 11 октября 2026 года в Краматорске расширили зону обязательной эвакуации детей принудительным способом с некоторых территорий города.

Кроме того, 25 сентября 2026 принудительную эвакуацию семей с детьми расширили еще в двух общинах Донецкой области - отдельных населенных пунктах Святогорской и Славянской общин.

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