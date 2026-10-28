UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

На Донеччині понад 1700 дітей залишаються в зоні примусової евакуації

19:58 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: примусова евакуація з Донеччини (Getty Images)

З чотирьох громад Донецької області досі не виїхали 1580 родин з дітьми. Там проходить примусова евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, передає "Укрінформ".

Евакуація з Донеччини

За словами чиновниці, обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками на Донеччині продовжується.

"У 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1746 дітей у 1580 сім’ях", - каже вона.

Так, найбільше залишається у Слов’янській громаді - 1234 дитини у 1203 сім’ях - та у Краматорській громаді - 484 дитини у 360 сім’ях.

Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень з Донецької області евакуйовано у примусовий спосіб 452 дитини із 403 родин. Загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з усіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад Донеччини.

Крім того, Донецька ОВА прийняла рішення розширити зону обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька областьЕвакуаціяДіти