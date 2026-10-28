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В Донецкой области более 1700 детей остаются в зоне принудительной эвакуации

19:58 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: принудительная эвакуация из Донецкой области (Getty Images)

Из четырех громад Донецкой области до сих пор не выехали 1580 семей с детьми. Там проходит принудительная эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлии Рыжаковой, передает "Укринформ".

Эвакуация с Донецкой области

По словам чиновницы, обязательная эвакуация принудительным способом детей с родителями в Донецкой области продолжается.

"В 15 населенных пунктах четырех территориальных громад остаются 1746 детей в 1580 семьях", - говорит она.

Так, больше всего остается в Славянской громаде - 1234 ребенка в 1203 семьях - и в Краматорской громаде - 484 ребенка в 360 семьях.

Представитель ОВА отметила, что за последнюю неделю из Донецкой области эвакуировано принудительным способом 452 ребенка из 403 семей. Всего в октябре вывезли 761 ребенка из 610 семей.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из всех населенных пунктов Краматорской и Славянской громад Донецкой области.

Кроме того, Донецкая ОВА приняла решение расширить зону обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорска.

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