В Донецкой области более 1700 детей остаются в зоне принудительной эвакуации

Эвакуация с Донецкой области

По словам чиновницы, обязательная эвакуация принудительным способом детей с родителями в Донецкой области продолжается.

"В 15 населенных пунктах четырех территориальных громад остаются 1746 детей в 1580 семьях", - говорит она.

Так, больше всего остается в Славянской громаде - 1234 ребенка в 1203 семьях - и в Краматорской громаде - 484 ребенка в 360 семьях.

Представитель ОВА отметила, что за последнюю неделю из Донецкой области эвакуировано принудительным способом 452 ребенка из 403 семей. Всего в октябре вывезли 761 ребенка из 610 семей.