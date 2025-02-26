Дончіч перший тріпл-дабл за "Лейкерс" оформив проти колишнього клубу (відео)

"Лейкерс" приймали "Даллас Маверікс" на власній арені. Це був перший матч Дончіча проти колишнього клубу, після того, як у результаті багаторівневого обміну словенець приєднався до складу "озерних".

Гра завершилася перемогою господарів – 107:99. А Дончіч не жалів у грі свої колишніх партнерів. Зірковий словенець записав на свій рахунок тріпл-дабл – 19 очок, 15 підбирань і 12 передач. Це перший подібний результат новачка у складі каліфорнійців.

Інша мегазірка "Лейкерс" Леброн Джеймс відзначився дабл-даблом – 27 очок і 12 передач. Український легіонер клубу з Лос-Анджелеса Олексій Лень усю гру провів на лаві запасних.

Ця перемога стала для "Лейкерс" 35-ю в 56-ти матчах. "Озерні" йдуть четвертими у Західній конференції, поступаючись "Оклахомі", "Мемфісу" та "Денверу".

Хто такий Лука Дончіч

25-річний уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та переміг у Євролізі-2017/18. Тріумфував на Євробаскеті-2017 у складі збірної Словенії.

Обраний під 3-м номером драфту НБА-2018 "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс". У складі "Далласа" провів шість з половиною сезонів, поки на початку лютого 2025 року в результаті обміну не опинився в "Лейкерс".

Від самого початку своєї кар'єри, Дончіч розглядається більшістю експертів як один із найталановитіших гравців свого покоління у світі.