Україна з дебютом Кличка здобула перемогу в кваліфікації Євробаскета-2025

Збірна України з баскетболу нарешті записала в свій актив перший успішний матч в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи 2025 року. Правда, сталося це в поєдинку, що вже не мав турнірного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Португалія – Україна – 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)

Португальці напередодні відсвяткували вихід на Євробаскет-2025, натомість Україна втратила навіть теоретичні шанси. І що б не казали тренери перед поєдинком, було зрозуміло, що справжньої битви в матчі не буде.

Цього разу головним експериментатором виступив наставник українців Айнарс Багатскіс. Він залучив до поєдинку одразу чотирьох новачків, що з'явились в команді в лютневе ігрове вікно. І якщо Ростислав Новицький та Данііл Сипало дебютували в попередньому матчі зі Словенією, то Максим Кличко та Михайло Бублик свої перші хвилини в національній команді зіграли саме проти Португалії.

Господарі майданчика явно були не готові лягти кістьми заради перемоги, тому для "синьо-жовтих" матч вийшов не дуже складним. Після першій чверті українці вели у рахунку з різницею "плюс сім". Дуже добре увійшов у гру 19-річний центровий Кличко, який, незважаючи на хвилювання, був одним з найкращих у дебюті матчу.

У середині другої десятихвилинки перевага "синьо-жовтих" сягнула вже 13 пунктів. Проте португальцям вдався ривок – 12:2 і вони майже наздогнали нашу команду. Втім, у заключні хвилини періоду, гості зібрались і зуміли завершити першу половину, маючи в запасі дев'ять балів.

В третій чверті домінування підопічних Багатскіса вже не викликало сумнівів. На останню перерву українці пішли, маючи запас у 21 очко. Останній відрізок лише закріпив успіх збірної України.

Наша команда здобула впевнену яскраву перемогу. На жаль сталося це занадто пізно.

Найкращі статистичні показники в складі збірної України показали: В'ячеслав Бобров (16 очок + 5 підбирань), Ростислав Новицький (13), Денис Лукашов (11 + 5 підбирань) та Іван Ткаченко (11). На рахунку Максима Кличка – 7 очок та 2 підбирання.

Підсумкове положення команд

1. Ізраїль – 11 очок

2. Словенія – 10

3. Португалія – 8

4. Україна – 7