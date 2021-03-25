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На Донбассе значительно уменьшилось количество нарушений перемирия, - ОБСЕ

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 02:31
На Донбассе значительно уменьшилось количество нарушений перемирия, - ОБСЕ Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное снижение количества нарушений перемирия за сутки. Всего 23 марта было семь нарушений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня, включая 1 взрыв неопределенного происхождения. Оба нарушения произошли в районах к северу от Широкино.

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня (очереди и выстрелы из вооружения неустановленного типа) в районах к северо-востоку и востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. В понедельник, 22 марта, оккупанты сначала обстреляли, а потом заглушили беспилотник ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что 24 марта, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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