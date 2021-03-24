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Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минометов

Новина українською → Донбасс, Среда 24 марта 2021 18:08
Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минометов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 марта, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Также вблизи Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Представителей ОБСЕ уведомили обо всех фактах нарушения со стороны боевиков через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки, 23 марта, боевики десять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.

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