На Донбасі значно зменшилася кількість порушень перемир'я, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зниження кількості порушень перемир'я за добу. Всього 23 березня було сім порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух невизначеного походження. Обидва порушення сталися в районах на північ від Широкіно.

За попередній звітний період в цій області зафіксовано 65 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню (черги і постріли з озброєння невстановленого типу) в районах на північний схід і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.