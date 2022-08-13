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На Донбассе жестокие бои, Россия направила туда колоссальные ресурсы, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российское военное командование сосредоточило на Донбассе колоссальный объем ресурсов. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки на этом направлении без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут. Россия направила на это направление колоссальный объем своих ресурсов - артиллерию, людей. Все наши защитники и защитницы там - просто герои", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что россияне пытались провести штурмы под Бахмутом, но их попытки провалились.

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