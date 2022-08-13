На Донбасі жорстокі бої, Росія направила туди колосальні ресурси, - Зеленський

Російське військове командування зосередило на Донбасі колосальний обсяг ресурсів. Там тривають важкі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки на цьому напрямку без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут. Росія направила на цей напрямок колосальний обсяг своїх ресурсів - артилерію, людей. Всі наші захисники і захисниці там - просто герої", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що росіяни намагалися провести штурми під Бахмутом, але їхні спроби провалилися.
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